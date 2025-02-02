"ننتظر الحلول".. معتصمو السليمانية يعلقون على تمرير الموازنة

2025-02-02 20:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

علق معتصمو السليمانية، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، بشأن تصويت البرلمان على الموازنة، وهل سيساهم بإنهاء اعتصامهم وإضرابهم عن الدوام.

وقال عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاحتجاجات والاعتصام مستمر لحين تحقيق كافة مطالبنا".

وأضاف أن "المطالب تتضمن صرف رواتب شهري كانون الأول وكانون الثاني، وتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصرا، ورفض التوطين على مشروع حسابي، فضلا عن تفعيل العلاوات والترفيعات الخاصة بالكوادر التربوية، وبدونها لن نتراجع، ولن نعود للدوام في المدارس".

ويستمر اعتصام المتظاهرين في السليمانية لليوم السادس على التوالي امام مكتب الأمم المتحدة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

وقال مراسل بغداد اليوم، إنه تم نقل أحد المضربين عن الطعام من خيمة الاعتصام إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الطبية، نتيجة الإضراب عن الطعام لليوم السادس على التوالي.

ونفى مصدر أمني، تحريك قوة عسكرية نحو خيام الاعتصام، مؤكدا أن قوة كبيرة من الآسايش والشرطة تتواجد بالقرب من خيمة الاعتصام لتوفير الحماية الأمنية.

ورفض المتظاهرون المعتصمون غلق خيامهم وإنهاء الإضراب عن الطعام، رغم وجود أخبار تفيد بإرسال بغداد لرواتب الموظفين، وأكدوا أن الاعتصام سيستمر لحين تحقيق جميع المطالب، منها توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإعادة العمل بالترفيعات والعلاوات.

وتظاهر العشرات من الكوادر التربوية، يوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم في مدينة السليمانية.

ونقل مراسل "بغداد اليوم" عن عدد من الكوادر التربوية أن "التظاهرات ستستمر يرافقها الإضراب عن الدوام لحين تلبية المطالب، التي تتمثل بصرف الرواتب، وإعادة العمل بقانون الترفيعات والعلاوات".

واليوم، صوّت مجلس النواب، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.