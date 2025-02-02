2025-02-02 20:55:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروعات مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 20262025. وتبلغ الايرادات المتوقعة 18.231 مليار دينار بينما المصروفات فتصل إلى24.538 مليار دينار ومن المتوقع تسجيل عجز بنحو 6.306 مليار دينار. واطلع مجلس الوزراء على إعداد مشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، قبل تحويلها إلى أمير البلاد لتصديقها. وأكد مجلس الوزراء أن الموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين المقرر بدء العمل بها مطلع ابريل المقبل تأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات في مواعيدها المحددة حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها. وكلف المجلس وزيرة المالية بإعلان التفاصيل المتعلقة بمشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام