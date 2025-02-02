كربلاء تقيم مهرجانها السنوي الأول بمناسبة ولادات الأئمة الأطهار

2025-02-02 21:00:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيميأقامت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، مهرجانها السنوي الأول احتفاءً بولادات الأئمة الأطهار (عليهم السلام) في شهر شعبان، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.وتضمن المهرجان فعاليات، شملت معارض للوحات التشكيلية، بالإضافة إلى أناشيد تعبر عن حب أهل البيت (عليهم السلام) وترسيخ القيم الإنسانية.وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه الاحتفالات تأتي بمناسبة الأعياد الشعبانية وذكرى ولادات الأئمة الأطهار"، مؤكدًا، أن "كربلاء تحمل مكانة عالمية وإنسانية؛ لما قدمته من تضحيات أصبحت مثالًا يُحتذى به عبر العصور".وأضاف الخطابي، أن "ما يميز احتفالات هذا العام هو تزامنها مع اليوم الرسمي لمحافظة كربلاء، الذي أُقر مؤخرًا في الثالث من شعبان، بالإضافة إلى الذكرى السنوية الأولى لتشكيل الحكومة المحلية وتجديد ثقة المجلس بها، بعد تحقيقها العديد من الإنجازات لأبناء المحافظة، مع استمرار خططها المستقبلية لتقديم المزيد من الخدمات".