وزير الصناعة يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادثة تسرب غاز الأمونيا في البصرة

2025-02-02 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، اليوم الأحد، بفتح تحقيق عاجل للكشف ومعرفة الحقائق ومُلابسات حادثة تسرب غاز الأمونيا في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية بمحافظة البصرة، الذي أدى إلى وفاة أحد العاملين.وذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الغاز تسرب أثناء إجراء أعمال الصيانة على الخط الإنتاجي الأول في مصنع سماد اليوريا والذي يُدار من قِبل الشركة المُشاركة، وأن العامل المُتوفي مُنتسب لهذه الشركة".وأكدت الوزارة، "الالتزام بمتابعة وحث شركاتها الصناعية كافة على تطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة الصناعية للحفاظ على سلامة العاملين في المصانع والخطوط الإنتاجية والمُمتلكات العامة".وبينت، أن "الوزير قدم تعازيه الخالصة إلى أسرة العامل الذي توفي في حادث تسرب الغاز، سائلًا الباري عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".