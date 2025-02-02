النفط تتوقع استثمار 300 مقمق من الغاز في خمسة حقول خلال العام الحالي

2025-02-02 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة النفط، اليوم الأحد، ارتفاع حجم الغاز المستثمر لـ 70 بالمئة، فيما توقعت استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي من 5 حقول خلال العام الحالي.وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة وزارة النفط التي يشرف عليها رئيس الوزراء مباشرة تتضمن الاهتمام الكبير باستثمار الغاز وتقليل حرقه"، مبينا، أن "نسبة الاستثمار ارتفعت إلى 70 بالمئة من مجموع الغاز المحروق بعدما كانت 53 بالمئة منذ بداية الحكومة الحالية بزيادة نسبتها 17 بالمئة".وأضاف، أن "العام الحالي سيشهد استثمار أكثر من 300 (مقمق) أي مليون قدم مكعب قياسي إضافي من حقول الفيحاء وغاز البصرة وميسان والناصرية والغراف"، مشيرا إلى، أنه "في نهاية العام الحالي سوف نصل إلى نسبة استثمار الغاز بواقع 78 بالمئة من المجموع الكلي، وفي عام 2028 ستكون نسبة حرق الغاز صفرًا بالمئة".وبين، أن "العراق وقع على اتفاقية باريس 2015، متعهدًا بأن يشهد عام 2030 نهاية حرق الغاز، لكن كلنا أمل أن نصل إلى نهاية حرق الغاز قبل هذه الفترة".