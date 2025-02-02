السوداني ومسرور بازاني يرحبان بتمرير تعديل قانون الموازنة: خطوة مسؤولة

2025-02-02 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

ش فق نيوز/ رحبرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بتمرير تعديل قانونالموازنة المالية، فيما عد التصويت على القانون بأنه "خطوة مسؤولة".

وقال باسمالعوادي، الناطق باسم الحكومة العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"السوداني يعبر عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة من جانب مجلس النوابالموقر، بإقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنواتالمالية 2023-2024-2025، قانون (13 لسنة 2023)، على وفق نص التعديل الذي ورد منمجلس الوزراء".

ووجه السوداني،بحسب البيان بالشكر إلى رئيس مجلس النوّاب، والنائب الأول رئيس جلسة اليوم والنائبالثاني، ورؤساء الكتل البرلمانية، إزاء تفهمهم ودعمهم رؤية الحكومة، الماضية فيتنفيذ برنامجها وفق الأولويات التي سبق أن أقرّها نواب الشعب، والتي تلبّي طموحاتأبناء الشعب العراقي.

وأضاف أن "التصويتعلى التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالةالتفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلسالنواب لمواصلة العمل معاً، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح،التي انطلقت ولن تتوقف، إذ تواصل الحكومة العمل على مواجهة المشكلات والتحدياتبروح المسؤولية وانطلاقاً من مصالح العراق العليا".

ودعا السوداني،وفقاً للبيان، كلاً من "حكومة إقليم كوردستان العراق، بمؤسساتها المختصة،ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل فوراً بهذا التعديل، من أجلالاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية، ولتكن هذهالثروة عاملاً لتدعيم الاستقرار، ودافعاً إلى المزيد من إنجاز الخطط والبرامج التيتلاقي حاجات أبناء شعبنا الكريم".

بدوره؛ رحب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتمرير تعديل قانون الموازنة.

وكتب بارزاني في تغريدة على موقع أكس "نرحبُ بتصويت مجلس النواب الاتحادي اليوم على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، ونشيد بجميع من أسهم في إنجاح هذا التعديل. كما نشكر الفريق التفاوضي في حكومة الإقليم على جهوده المبذولة في وضع آلية لحل مسألة الرواتب".

وأعرب عن أمله بأن "تكون هذه الخطوة الإيجابية في تعديل قانون الموازنة بدايةً لحل جميع المشاكل الأخرى، والتزام الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان".

وصوت مجلسالنواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأوللقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 -2025) رقم (13) لسنة 2023.