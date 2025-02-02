السليمانية.. مديرية مكافحة الإرهاب: مليشيات خارجة عن القانون استهدفت كورمور

2025-02-02 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدتالمديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأحد، استهداف حقل غازكورمور في السليمانية بواسطة طائرة مفخخة.

وذكرت المديريةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "هجوماً انتحارياً بطائرة بدون طيار باتجاهحقل غاز في كورمور الواقعة في منطقة جمجمال حدث في تمام الساعة 07:05 مساء اليوم".

وأضاف البيان،أن "الطائرة المسيرة جاءت من منطقة بشير وتم تنفيذها من قبل مليشيات خارجة عنالقانون"، مبيناً أن "الهجوم لم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية كون أنالحقل وشركة الغاز محميان بالكامل".