وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية: الهجوم على حقل كورمور لم يوقف إنتاج الغاز

2025-02-02 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، أنإنتاج الغاز في حقل كورمور لم يتأثر بالهجوم الذي استهدفه، مشيرةً إلى أن عملياتالضخ إلى محطات توليد الكهرباء مستمرة بشكل طبيعي دون أي انقطاع.

وقالتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم وقع في الساعة 7:05 مساءً، حيثاستهدفت طائرة مسيّرة حقل كورمور الغازي، إلا أن الضربة لم تسفر عن أي أضرار ماديةأو بشرية، ولم تؤثر على عمل المنشأة أو إنتاج الغاز.

وأضافتالوزارة أن الفرق الفنية تقوم بتقييم الأضرار المحتملة، مؤكدةً في الوقت نفسه أنعمليات الإنتاج والإمداد بالغاز مستمرة دون أي تعطيل.

وأشارتالوزارة إلى أن الجهات المعنية تتابع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايةالبنية التحتية للقطاع الطاقي في الإقليم. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومحتى الآن.

وتعرضحقل كورمور الغازي في السليمانية، مساء اليوم الأحد، لهجوم أدى إلى تصاعد أعمدةدخان كثيفة من موقع الاستهداف، ورغم خطورة الهجوم، أكدت مصادر خاصة عدم وقوع خسائربشرية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

وفقاًللمعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الهجوم وقع نحو الساعة 7:00مساءً، حيث استُهدف حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية،وأفاد شهود عيان بظهور أعمدة دخان سوداء كثيفة في موقع الاستهداف، ما يشير إلىوقوع انفجار في المنطقة المستهدفة.

وأكدمصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، بأن الفرق المختصة سارعت إلى التعامل مع الحادثواتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سلامتهم.

كماأفاد مصدر آخر لمراسل وكالة شفق نيوز بأن الهجوم وقع قبل فترة قصيرة، مضيفاً أنهلم يُحدد بعد ما إذا كان الهجوم نُفّذ بصاروخ كاتيوشا أو طائرة مسيّرة.

وأكدالمصدر ذاته أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، حيث وقع الاستهداف خارج محيطالمخيم السكني التابع للحقل.