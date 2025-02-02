2025-02-02 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية، مساء اليوم الأحد، لهجوم يُعتقد أنهنُفّذ بواسطة طائرة مسيّرة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة من موقع الاستهداف،ورغم خطورة الهجوم، أكدت مصادر خاصة عدم وقوع خسائر بشرية، فيما لا تزال التحقيقاتجارية لتحديد طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

وفقاًللمعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الهجوم وقع نحو الساعة 7:00مساءً، حيث استُهدف حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية،وأفاد شهود عيان بظهور أعمدة دخان سوداء كثيفة في موقع الاستهداف، ما يشير إلىوقوع انفجار في المنطقة المستهدفة.

وأكدمصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، بأن الفرق المختصة سارعت إلى التعامل مع الحادثواتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سلامتهم.

كماأفاد مصدر آخر لمراسل وكالة شفق نيوز بأن الهجوم وقع قبل فترة قصيرة، مضيفاً أنهلم يُحدد بعد ما إذا كان الهجوم نُفّذ بصاروخ كاتيوشا أو طائرة مسيّرة.

وأكدالمصدر ذاته أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، حيث وقع الاستهداف خارج محيطالمخيم السكني التابع للحقل.

ويُعدحقل كورمور من المنشآت الحيوية في إقليم كوردستان، حيث تعرض خلال الفترات الماضيةلعدة هجمات استهدفت بنيته التحتية، مما يثير مخاوف متزايدة حول أمن الحقول النفطيةوالغازية في المنطقة. في ظل هذه التطورات، تستمر الجهات الأمنية في التحقيق لتحديدالجهة المسؤولة عن الهجوم وسبل تعزيز الحماية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وحقلكورمور للغاز، الواقع في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يُعد من أكبرالحقول المنتجة للغاز في المنطقة، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية.وقد تعرض الحقل لعدة هجمات في السابق، وسط تصاعد التوترات الأمنية في مناطق إنتاجالطاقة، ما دفع الجهات المسؤولة إلى تعزيز التدابير الأمنية لحماية المنشآتالحيوية من التهديدات المستمرة.