فتح تحقيق وزاري عاجل بمصرع عامل جراء تسرب غازي في البصرة

2025-02-02 21:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وجّه وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، مساء اليوم الأحد، بفتح تحقيقعاجل في حادثة مصرع أحد العاملين في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية فيمحافظة البصرة جراء تسرب غاز الأمونيا.

وذكرتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن النجم وجّه بفتح تحقيق عاجل للكشف ومعرفةالحقائق وملابسات حادثة تسرب غاز الأمونيا في الشركة العامة لصناعة الأسمدةالجنوبية بمحافظة البصرة مما أدى إلى وفاة أحد العاملين.

وأوضحتالوزارة أن الغاز تسرب أثناء إجراء أعمال الصيانة على الخط الإنتاجي الأول في مصنعسماد اليوريا والذي يُدار من قبل الشركة المشاركة، وأن العامل الذي توفي منتسبلهذه الشركة.

وأكدتالوزارة التزامها بمتابعة وحث شركاتها الصناعية كافة على تطبيق معايير وشروط الصحةوالسلامة الصناعية للحفاظ على سلامة العاملين في المصانع والخطوط الإنتاجية والممتلكاتالعامة.

وكانمصدر محلي في البصرة قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بمصرع وإصابةثلاثة عمال جراء تسرب غازي حديث في مصنع للأسمدة في المحافظة.

وقالالمصدر إن "تسرباً لغاز الأمونيا حصل في أحد الأنابيب بمصنع الأسمدة الجنوبيةفي خور الزبير بالبصرة، أدى إلى وفاة عامل واحد وإصابة اثنين آخرين بحالة اختناق".

وأضاف"تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وإجراءالإسعافات الأولية للمصابين وحالياً هما بحالة جيدة".