2025-02-02 22:00:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليميكشف قائممقام قضاء الفلوجة فيصل خالد العيفان، اليوم الأحد، عن خطة لإنجاز 20 مشروعًا في القضاء خلال عام 2025 تتضمن مشاريع بنى تحتية للمدارس والمياه والطرق وعددًا من الأبنية.وقال العيفان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " العمل جارٍ في عدة مشاريع تتضمن بناء أربع مدارس، الأولى بسعة 24 صفًا وتقع في تقاطع الأردن بمركز الفلوجة، والثانية من 12 صفًا في منطقة الجغيفي الثانية، أما الثالثة فستكون بواقع 12 صفًا وتقع في قرية المختار، في حين تنفذ الرابعة في حي الجولان وتضم 18 صفًا".وأضاف العيفان، أن "المشاريع المتبقية تشمل مشروع بناية دائرة المخابرات، مشروع بناية الموارد المائية، مشروع بناية مديرية بلدية الفلوجة، مشروع تأهيل ماء الفلوجة، مشروع تأهيل شوارع حي الجغيفي الثانية، مشروع تأهيل الطريق المحاذي باتجاه الجسر الرابع، ومشروع تأهيل شوارع حي الشهداء المرحلة الثالثة".وتابع العيفان، "وكذلك تضم مشروع تأهيل شوارع المنطقة الواقعة خلف منطقة الكماليات، مشروع تأهيل شوارع حي العسكري المرحلة الثالثة، مشروع تأهيل شوارع حي الضباط خلف جامع المدلل، مشروع تأهيل شوارع حي المعلمين المرحلة الثالثة، مشروع تأهيل الطريق الممتد من الجسر إلى دوار الجسر الجديد باتجاه الرمادي، مشروع تأهيل شوارع متفرقة في منطقة النساف، مشروع تأهيل الشارع بين الجسر الثاني والجسر الثالث ومشروع تأهيل شوارع متفرقة في حي الجولان, بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة الفضاء الساقط في الجسر القديم".