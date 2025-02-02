الموارد: تشغيل محطة هور ابن نجم في النجف الأشرف

2025-02-02 22:00:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانأعلنت مديرية الموارد المائية في النجف الأشرف، اليوم الأحد، استلام وتشغيل محطة ضخ هور ابن نجم في محافظة النجف الأشرف، ضمن مشروع كفل شنافية.وقال مدير المديرية شاكر فائز كاظم العطوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة المهندس المقيم لمشروع كفل شنافية وبإشراف مباشر من الشركة المنفذة، استلمت محطة ضخ هور ابن نجم، وفقا لتوجيهات وزير الموارد المائية ومدير عام الهيئة العامة لصيانة المشاريع والبزل، والمحطة تضم أربع مضخات رئيسية بطاقة تصريف تصل إلى 4.7 متر مكعب في الثانية، مما سيساهم في إنعاش مساحة واسعة تقدر بـ18,500 دونم من أراضي هور ابن نجم".وأضاف العطوي، أن "المحطة التشغيلية بدأت العمل حاليا وتعتمد على مولدات الطوارئ لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المضخات، في ظل عدم اكتمال مشروع إيصال التيار الكهربائي، والذي أُحيل إلى شركة العراق العامة، كما أُحيلت أعمال إنشاء السدات الجانبية، بطول 18 كيلومترا إلى الشركة ذاتها، وبالرغم من هذه التحديات، تم تشغيل مضخة واحدة بطاقة 4 أمتار مكعبة في الثانية، لتأمين إمدادات المياه اللازمة لملء المنخفضات داخل الهور إلى حين اكتمال بقية الأعمال".