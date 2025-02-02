السوداني: بغداد اليوم مثل ما كانت عبر محطاتها التأريخية

2025-02-02 22:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، ان: "بغداد اليوم مثل ما كانت عبر محطاتها التأريخية".

وذكر السوداني في كلمته خلال رعايته حفل تسلّم مفتاح بغداد عاصمة السياحة العربية 2025 من مدينة صور العُمانية ان "عاصمتنا الحبيبة حظيت بثقة المجلس الوزاري العربي في جامعة الدول العربية بدورته الـ 27، الذي انعقد في القاهرة لتكون عاصمة للسياحة العربية للعام الحالي".

وبين رئيس مجلس الوزراء أنّ "اختيار بغداد عاصمة للسياحة ما كان ليتحقق، لولا أنها أحرزت العديد من المعايير التي أهلتها لهذا الأمر، ومن بينها الإدارة السياحية والبنى التحتية، وكذلك العمل المستمر للحفاظ على البيئة والأمن والاستقرار السياحي".

وأكد السوداني، أنّ "الحكومة مصممة على المضي لتكون بغداد مدينة عصرية تجمع التاريخ والحداثة، كما تجمع الخدمة والترفيه والتراث والجمال، معلناً الشروع بجملة مشاريع سياحية مهمة تشمل المدينةَ السياحيةَ في منطقة الرضوانية، وغابات بغداد، وغابات النهراون، والقرية العالمية، إضافة إلى الإعلان عن المدينة الثقافية قرب زقورة عكركوف التأريخية".

وأعلن ان "العراق يستقبل ما يقارب 10 ملايين سائح سنويا من خلال السياحة الدينية، التي تسهم بنحو (3%) من الناتج المحلي الإجمالي ونسعى لرفعه إلى (10%)" مبينا ان "الأنشطة السياحية بتفرعاتها تتوافر مقوماتها في جميع أرجاء العراق المتميز بتنوعه البيئي واختلاف تضاريسه، وأكثر من 12 ألف موقع أثري وتاريخي".

وتابع "ملف السياحة لم يغب عن مسار الإصلاح الاقتصادي، وسعينا نحو تعزيز الاقتصاد غير النفطي ورفد سوق العمل بنوافذ واعدة ومهمة، والسياحة رابط بين بلداننا العربية والجوار الجغرافي، يضاف إلى هدف التكامل والشراكة، وهي من أعمدة الاستقرار والتنمية المستدامة".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء "لا يمكن أن تنتعش السياحة وتستمر من دون أمن وسلام، والحرب العدوانية على غزة ولبنان تستلزم تكثيف الجهود من أجل وقف الدمار والوحشية، وآلة الاحتلال الهمجية استهدفت حتى المناطق الأثرية، وهو ما تجسد في قصف موقع بعلبك التاريخي والمساجد التاريخية في لبنان الشقيق".

وقال السوداني: "ما ارتكبه الكيان المحتل يتطابق مع ممارسات الجماعات الإرهابية التي استهدفت قبة الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء، ومنارة الحدباء ومواقع تاريخية وأثرية في الموصل، ومهمة العالم الحر اليوم هي الحفاظ على الإرث الحضاري لمنطقتنا، التي تمثل مركز الأديان السماوية، ومستقرَّ الأنبياء، وموطن أهم الحضارات قديماً وحديثاً".



