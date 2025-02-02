آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية مثيرة في الدوري

2025-02-02 22:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حققأرسنال فوزاً كبيراً بنتيجة 5-1 على ضيفه مانشستر سيتي الذي تلقى هزيمته السابعةفي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 منالمسابقة.

خماسية آرسنالسجلها مارتن أوديغارد، توماس بارتي، لويس سكيلي، كاي هافيرتز وإيثان نوانيري فيالدقائق (2،56، 62، 76 و90+3)، فيما تكفل إيرلينغ هالاند بإحراز هدف السيتزنز (د55).

ورفع فريقالمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربولالمتصدر برصيد 56 نقطة، بينما تجمد رصيد سيتي عند 41 نقطةفي المركز الرابع.