2025-02-02 22:27:05 - المصدر: ايشان

أكدت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأحد، استهداف حقل غاز كورمور في السليمانية بواسطة طائرة مفخخة. وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه “إيشان”، أن “هجوماً انتحارياً بطائرة بدون طيار باتجاه حقل غاز في كورمور الواقعة في منطقة جمجمال حدث في تمام الساعة 07:05 مساء اليوم”. وأضاف البيان، أن “الطائرة المسيرة جاءت من […]

ظهرت المقالة أمن كردستان: ميليشيات خارجة عن القانون هاجمت بالمسيرات حقل غاز في السليمانية أولاً على ايشان.



