بغداد.. اعتقال متهم قام بأطلاق العيارات النارية منزل في البلديات

2025-02-02 22:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، من إلقاء القبض على متهم لقيامه بإطلاق العيارات النارية على احد المنازل ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة.

بيان للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، ذكر أنه "باشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة، تمكنت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ(قسم شرطة الآمين ومركز شرطة الملعب ومركز شرطة سومر) وبالتعاون مع القوة الماسكة من القاء القبض على متهم لقيامه بإطلاق العيارات النارية على احد المنازل ضمن منطقة البلديات".

وأوضح البيان، أن المتهم قام بهذا الفعل، إثر خلافات مالية.

وأضاف، "حيث تم تشكيل فريق عمل مختص ومن خلال التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه ضمن منطقة الشعب وتم إيداعه التوقيف بغية إستكمال الإجراءات القانونية بحقه".