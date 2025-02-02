إيطاليا.. تعادل قاتل يحسم ديربي الغضب

2025-02-02 22:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

نجح إنتر في العودة للمسار الصحيح بتعادل قاتل أمام مضيفه ميلان، بهدف لكل منهما، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، على ملعب سان سيرو، لحساب الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.

سجل تيجاني ريندرز هدف ميلان (الدقيقة 45)، وتعادل ستيفان دي فري للإنتر (90+3).

وشهدت المباراة إلغاء ثلاثة أهداف للإنتر، كما وقف القائم الأيسر في وجه إنتر بعد تصديه لثلاثة أهداف أخرى.

بهذا التعادل، رفع النيراتزوري رصيده إلى 51 نقطة بالمركز الثاني، فيما وصل الروسونيري للنقطة 35 بالمركز الثامن.

سحل إنتر هدفا مبكرا عبر ديماركو الذي استغل تمريرة عرضية من لاوتارو، ليسكنها الشباك، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على المهاجم في بداية اللعبة.

ومن عدة تمريرات بالدقيقة 12، وصلت الكرة إلى باريلا على حدود المنطقة، ليطلق تسديدة قوية مباشرة، تصدى لها حارس ميلان ماينان.

في الدقيقة 24، حصل لياو على تمريرة بينية خلف الدفاع من أبراهام، تدخل بافارد على لياو في محاولة لتشتيت الكرة ليسقط لاعب ميلان مطالبا بركلة جزاء، لكن الحكم استكمل اللعب واحتسب حالة تسلل على البرتغالي.

حصل لاوتارو على فرصة واعدة بعدما مرر هاكان عرضية من اليمين، قابلها التورو من القائم القريب بتسديدة مباشرة ومن زاوية ضيقة لتمر أعلى العارضة

وسجل إنتر هدفا جديدا بالدقيقة 33، ألغي للتسلل مجددا، بعد كرة بينية لباريلا وتهيئة للكرة للاوتارو القادم من الخلف، ليسدد بالشباك ويلغى، وعاد لاوتارو ليهدد مرمى أصحاب الأرض بتسديدة جديدة من متابعة لعرضية ميخيتريان لكن أعلى مرمى ماينان.

وللمرة الثالثة في أقل من دقيقتين، ليهدر قائد إنتر فرصة جديدة بعد مرتدة سريعة لتورام، مررها إلى مارتينيز ليسدد كرة طائشة بعيدة عن المرمى بغرابة.

المحاولة الأولى لميلان جاءت بالدقيقة 38، وشكلت خطورة كبيرة بعدما أرسل ريندرز تسديدة صاروخية حولها الحارس سومير لركنية.

وتألق بافارد ومنع لياو من تشكيل الخطورة بعدما أرسل ريندرز تمريرة بينية كاد البرتغالي أن ينفرد على إثرها لولا التدخل الحاسم من بافارد في تشتيت الكرة قبل أن يواجه المرمى منفردا.

ومن كرة مرتدة سريعة سجل ميلان أول أهداف اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، من خلال سرعة ثيو في المرتدة وتمريرة إلى لياو الذي سدد في المرمى وتصدى سومير لترتد ويتابعها ريندرز في الشباك.

بعد 45 ثانية من بداية الشوط الثاني، أضاع إنتر فرصة التعادل برعونة بعد تسديدة لاوتارو التي تصدى لها ماينان ببراعة.

ولم يجد إنتر الكثير من المساحات لاستغلالها وسط إحكام دفاعي ممتاز من ميلان، ومن ركنية نفذها ديماركو، ارتقى المدافع دي فري وحولها برأسية لمست الدفاع ومرت أعلى العارضة لركنية جديدة.

بافلوفيتش فشل في استغلال ركنية خطيرة لميلان نفذت داخل المنطقة، ارتقى لها ومرت من أمام رأسه دون أن يلمسها، وتمر من الجميع بجوار المرمى في الدقيقة 60.

وللمرة الثالثة، يسجل إنتر هدفا يلغيه الحكم بعد استحواذ لدومفريس على الكرة وتمريرة إلى لاوتارو الذي سددها بالشباك، ويلغى بعد تخطي الكرة للخط.

ووقف القائم الأيسر لميلان أمام فرصة التعادل بالدقيقة 67، بعدما ارتقى بيسيك وقابل ركنية برأسية في القائم.

ريندرز عاد ليهدد مرمى إنتر بعد تمريرة بوليسيتش على حدود المنطقة، ليسدد كرة قوية لكن بمنتصف المرمى لأحضان سومير.

وعاد نفس القائم (الأيسر) ليقف أمام التعادل بالدقيقة 82، بعد ركنية وصلت أمام المرمى، ليتابعها تورام بتسديدة في القائم.

في الدقيقة 90+1، عاد القائم الأيسر ليعاند إنتر بعدما أنقذ ميلان من تعادل قاتل برأسية تورام، قبل أن يتألق ماينان وينقذ هدف مؤكد من تسديدة دومفريس.

وبعد معاناة كبيرة، عدل إنتر النتيجة بفضل دي فري، بعد عرضية بيسيك إلى زاليفسكي الذي هيأها بالصدر إلى دي فري ويسدد الأخير بالشباك في الدقيقة 90+3.