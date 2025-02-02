آرسنال يسحق السيتي بخماسية مدوية

2025-02-02 22:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

حقق أرسنال فوزا كبيرا (5-1) على مانشستر سيتي في قمة مثيرة لمباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد (2 شباط 2025).

استغل أرسنال انهيار غريمه وضيفه وسجل 4 أهداف في الشوط الثاني في شباك حامل لقب البريميرليغ الذي ابتعد هذا الموسم عن المنافسة على اللقب.

وانفرد أرسنال بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة من 24 مباراة متأخرا بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد سيتي عند 41 نقطة في المركز الرابع.



