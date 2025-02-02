لأول مرة في تاريخه.. هزائم كارثية تزلزل عرش جوارديولا

2025-02-02 22:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تلقى مانشستر سيتي، هزيمة مهينة أمام آرسنال بنتيجة (1-5) بملعب الإمارات، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن المان سيتي استقبل 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة، للمرة الرابعة هذا الموسم.

وأشارت إلى أن هذا هو السجل الأسوأ على الإطلاق في مسيرة المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مختلف الأندية.

فيما ذكرت شبكة "سكواكا" أن آرسنال سجل 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بالبريميرليج ضد السيتي، للمرة الأولى منذ عام 2003.

وأضافت "بعد خوض 15 مباراة متتالية بلا فوز ضد السيتي، استطاع آرسنال، قلب الطاولة لصالحه بعدم الخسارة في آخر 4 مواجهات ضد السماوي، حيث فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما".

كما أصبح آرسنال، ثاني فريق على الإطلاق، يسجل 5 أهداف في شباك السيتي تحت قيادة جوارديولا، بعد ليستر عام 2020.

المصدر: موقع كوورة



