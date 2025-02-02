"صيارفة الموصل" يتحدثون عن "خسائر مليونية" بسبب "حصة المدينة" من الدولار

2025-02-02 22:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس نقابة الصرافين في الموصل، عبد الله الجيرو، اليوم الاحد، أن المدينة تتكبد خسائر مالية كبيرة تقدر بـ14 مليون دولار أسبوعيًا، نتيجة حرمانها من التعاملات المصرفية وحصتها من الدولار مقارنة بالمحافظات الجنوبية.

وأوضح الجيرو في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ أن الموصل "لا تزال تعمل بترخيص محدود لشركات الصرافة، حيث تم السماح فقط لـ47 شركة من أصل 90 بمزاولة عملها منذ عام 2021".

وأشار إلى أن هذه الشركات "تواجه قيودًا تمنعها من إجراء الحوالات الخارجية أو المشاركة في مزاد البنك المركزي، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويزيد من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتراجع النشاط الاقتصادي".