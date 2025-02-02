المستشار الألماني: الرسوم الجمركية تقسم العالم

2025-02-02 23:15:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

علق المستشار الألماني أولاف شولتس على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين، الأحد، قائلاً إنه من المهم عدم تقسيم العالم من خلال إقامة حواجز تجارية جديدة مشدداً على أن الجميع يستفيد من العولمة. وكان ترامب هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، لكنه لم ينفذ هذا الإجراء حتى الآن. وعندما سُئل عن الرد المحتمل من جانب الاتحاد الأوروبي، قال شولتس إن التكتل لديه مجال للتحرك باعتباره قوة اقتصادية كبرى. وأضاف شولتس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين إلى الشمال الغربي من لندن سنحاول مواصلة العلاقات الاقتصادية معاً من منظور التعاون والعمل المشترك. وكان زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، وهو المرشح الأبرز للفوز بمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، قد عبر في وقت سابق عن قلقه بشأن الرسوم الجمركية أيضاً. وقال ميرتس في مؤتمر نظمه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير شباط الرسوم الجمركية لم تكن قط فكرة جيدة لحل صراعات السياسات التجارية. وأضاف ميرتس أن تكلفة الرسوم الجمركية ستثقل كاهل المستهلكين الأمريكيين في نهاية المطاف، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام