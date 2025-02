الناصرية.. إحياء طقوس ليلة زكريا على ضفاف الفرات

2025-02-02 23:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةاحتفل أهالي مدينة الناصرية، اليوم الأحد، ليلة زكريا على ضفاف نهر الفرات، حيث اجتمعوا لإحياء الطقوس السنوية التي تميز هذا اليوم.وقد شهدت الاحتفالية إشعال الشموع والبخور، وتوزيع الحلويات والمكسرات .وفي حديثها لشبكة أخبار الناصرية قالت أم زهراء، إحدى المشاركات في الاحتفال “أحرص على الاحتفال بهذا اليوم كل عام،...

