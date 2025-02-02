في حادثتين منفصلتين.. انتشال جثة من نهر دجلة والعثور على فتاة مقتولة بالسليمانية

2025-02-02 23:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/انتشلت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الأحد، جثة رجل قضى غرقاً في نهر دجلة وسط بغداد،فيما عثرت على فتاة مقتولة بطلق ناري في محافظة السليمانية.

وقال مصدر أمني،في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية انتشلت جثة رجل مجهول الهوية مننهر دجلة بالقرب من مرقد عبد القادر الكيلاني".

وأضاف المصدر،أن "الجثة بدت عليها آثار اطلاق نار بمنطقة الصدر"، مشيراً إلى"نقل الجثة إلى الطب العدلي، وفتح تحقيق لمعرفة الملابسات وراء الحادث".

بينما أبلغ مصدرآخر، وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية عثرت على جثة فتاة قرب جامع الرحمنفي مدينة السليمانية"

وأضاف المصدر،أن "الفتاة تبلغ من العمر 25 عاماً وكانت عليها آثار اطلاقات نارية".