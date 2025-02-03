هجوم بطائرة مسيرة على حقل كبير للغاز بكردستان العراق.. ولا خسائر

2025-02-03 00:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 2 - 2 (كونا) -- أعلنت حكومة كردستان العراق اليوم الأحد عن تعرض واحد من أكبر حقول الغاز بالإقليم لهجوم بطائرة مسيرة لكنه لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية أو تعطيل في الإنتاج.وذكرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في بيان لها "استهدفت طائرة مسيرة حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية إلا أن الضربة لم تسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية ولم تؤثر على عمل المنشأة أو إنتاج الغاز".وأضافت الوزارة أن الفرق الفنية تقيم احتمالات وقوع أضرار وأكدت في الوقت نفسه أن "عمليات الإنتاج والإمداد بالغاز مستمرة دون أي تعطيل".وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية تتابع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنية التحتية للقطاع الطاقي في الإقليم كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.وفي السنوات الماضية تعرض هذا الحقل الى العديد من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا مما تسبب بخسائر مادية وبشرية.ويعد حقل كورمور للغاز في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية من اكبر حقول الغاز في اقليم كردستان ويزود محطات انتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي فضلا عن تأمين إمدادات الغاز المحلية للخدمات المنزلية. (النهاية) ص ب ر / ه س ص