القائد العام يوعز بتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة ملابسات حادث حقل كورمور

2025-02-03 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوعز القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة ملابسات حادث الحريق في حقل كورمور في محافظة السليمانية.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القائد العام للقوات المسلحة تابع مجريات الحادث الذي وقع في الساعة 1915 من اليوم الاحد في حقل كورمور داخل شركة دانة غاز في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، مما أدى إلى نشوب حريق بسيط بالقرب من خزان الوقود ولم يؤثر عليه دون وقوع خسائر بشرية او مادية ولم يؤثر أيضا على عمل وإنتاج الحقل" .وأضافت، أن "القائد العام اوعز بتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة ملابسات الحادث"، لافتة الى ان "قيادة العمليات المشتركة استمرت التواصل والتوجية مع القيادات الميدانية لقطعات البيشمرگة في السليمانية والقواطع المحاذية لها للوقوف بشكل كامل على حيثيات هذا الحادث".وأكدت على ان "اي محاولة لتخريب اقتصاد البلاد والاضرار بقوت الشعب ومصالحه هي محاولة تستهدف العراقيين جميعا وهذا الآمر لن تسمح به قواتنا الأمنية وستعمل على متابعة جميع تفاصيل هذا الحادث وهي قادرة على لجم كل المحاولات الرخيصة والقصاص من كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد".