هروب موقوف من محكمة تحقيق الكرخ متهم بقضايا غسيل أموال

2025-02-03 00:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، بهروب موقوف من محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "المتهم الموقوف (ع.ن.ع) وفق المادة (413) على ذمة مركز شرطة المنصور هرب من محكمة تحقيق الكرخ بعد اكمال تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق مستغلاً الزخم الموجود قرب باب القاضي واستطاع الهرب الى خارج المحكمة".

وأشار الى ان المتهم "موقوف بالمادة القانونية الخاصة بقضايا غسيل الأموال".



