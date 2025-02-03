بيان لخلية الإعلام الأمني بعد قصف حقل في السليمانية

2025-02-03 00:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، ان قصف حقل كورمور بالسليمانية هو استهداف للعراقيين جميعا.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "تابع القائد العام للقوات المسلحة مجريات الحادث الذي وقع في الساعة 1915 من اليوم الاحد الموافق 2 شباط 2025 في حقل كورمور داخل شركة دانة غاز في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، مما أدى إلى نشوب حريق بسيط بالقرب من خزان الوقود ولم يؤثر عليه دون وقوع خسائر بشرية او مادية ولم يؤثر أيضا على عمل وإنتاج الحقل".

وأضافت: "اوعز القائد العام بتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة ملابسات الحادث، واستمرت قيادة العمليات المشتركة التواصل والتوجيه مع القيادات الميدانية لقطعات البيشمرگة في السليمانية والقواطع المحاذية لها للوقوف بشكل كامل على حيثياته".

وأكدت على ان "اي محاولة لتخريب اقتصاد البلاد والاضرار بقوت الشعب ومصالحه هي محاولة تستهدف العراقيين جميعا وهذا الآمر لن تسمح به قواتنا الأمنية وستعمل على متابعة جميع تفاصيل هذا الحادث وهي قادرة على لجم كل المحاولات الرخيصة والقصاص من كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد".

وتعرّض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، مساء اليوم الأحد (2 شباط 2025)، لقصفٍ بطائرة مسيرة.

وقال مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرض الى قصف بطائرة مسيرة مفخخة".

ويعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.

ويقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلو متر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كردستان منذ عام 2003.