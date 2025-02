2025-02-03 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

علاء المفرجيصدر حديثا كتاب (السينما والأدب.. فضاءات العلاقة والتأثير والتلقي) عن دار الشؤون الثقافية وهو تأليف مشترك من مجموعة من المهتمين بالسينما، حرره وقدمه الناقد أحمد ثامر جهاد. الذي كتب في مقدمته:كل تحويل سينمائي لعمل أدبي هو بشكل من الأشكال مسار جديد من مسارات العلاقة المتحولة، القديمة والمتجددة، بين الأدب والسينما. فعلى الدوام نحن على […]

