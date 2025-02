تشريع القوانين عبر التحالفات السياسية المغلقة وشراء الولاءات شرعنة للفساد!

2025-02-03 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

عصام الياسري مرر مجلس النواب العراقي خلال جلسته الجدلية المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني صفقة ثلاثة قوانين في سلة واحدة تعد سابقة خطيرة تضاف إلى سوابق جدلية عديدة مارستها السلطة التشريعية في دورات سابقة بتأثير من الأحزاب الماسكة بالسلطة ووجد القضاء لها تبريرات تكاد أن تكون من الناحية السياسية والمقاربات العقائدية، وليس المسلمات الدستورية، سلوكا […]

