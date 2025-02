2025-02-03 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

محمد حسين النجفي مصطلح الدولة يعني فيما يعنيه وجود شعب عريق يعيش على ارض معينة بشكل دائمي، يمتلك تاريخ وعادات وتقاليد مشتركة، منتظم في عقد اجتماعي يضمن وجود سلطة قانونية تنظم شؤون الحياة. هذا هو مفهومي لمعنى الدولة بالشكل المتكامل. أما مفهوم وطن فإنه كل ما سبق مضافاً له الانتماء الروحي والمصيري لتلك البقعة الجغرافية […]

