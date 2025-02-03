انطلاق فعاليات "بغداد عاصمة السياحة العربية 2025"

2025-02-03 01:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 2 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الاحد فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025 بحفل رسمي شهد تسلم مفتاح العاصمة رسميا من مدينة صور العمانية.وقال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في كلمة خلال الحفل ان اختيار بغداد عاصمة للسياحة ما كان ليتحقق لولا إحرازها للعديد من المعايير التي اهلتها لهذا الامر من بينها الادارة السياحية والبنى التحتية إضافة إلى العمل المستمر للحفاظ على البيئة والامن والاستقرار السياحي.واكد السوداني ان الحكومة مصممة على المضي لتكون بغداد مدينة عصرية تجمع التاريخ والحداثة والخدمة والترفيه والتراث والجمال معلنا الشروع بجملة مشاريع سياحية مهمة تشمل المدينة السياحية في منطقة الرضوانية وغابات بغداد وغابات النهروان والقرية العالمية اضافة الى الاعلان عن المدينة الثقافية قرب زقورة عكركوف التاريخية.واشار الى ان العمل يتركز في بغداد حاليا على تأهيل المنطقة التاريخية (الداون تاون) في مدينة بغداد القديمة التي تمثل تراكما تاريخيا ومعماريا مميزا موضحا أنه تم إنجاز المرحلة الثانية لتأهيل بغداد التاريخية فيما يجري العمل في المرحلة الثالثة التي تتضمن تأهيل شارع الرشيد التراثي وما يجاوره.ونظم الحفل في ساحة السراي التراثية في بغداد إذ تسلم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي احمد فكاك مفتاح اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية من رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد. (النهاية) ع ح ه / م ع ح ع