هجوم على حقل كورمور للغاز في كردستان العراق والسلطات تتهم ميليشيات

2025-02-03 01:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

قال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم إن مصدر المسيرة المعادية قرية بشير جنوب محافظة كركوك، وإن "ميليشيات خارجة على القانون نفذت الهجوم" (أ ف ب)

تعرض حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء اليوم الأحد لهجوم بمسيرة لم يسفر عن أضرار، فيما حمّلت السلطات المحلية "ميليشيات خارجة على القانون" مسؤوليته.

ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، حيث استهدفت هذا الموقع هجمات عدة خلال الأعوام الأخيرة لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان عبر بيان مساء اليوم إنه "جرى تنفيذ هجوم بطائرة من دون طيار على حقل كورمور للغاز في تمام الساعة 19:05 (16:05 بتوقيت غرينيتش) من دون أن يحدث أي ضرر للحقل أو شركة دانة غاز" الإماراتية التي تديره.

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من جهته قال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم إن مصدر المسيرة المعادية قرية بشير جنوب محافظة كركوك، وإن "ميليشيات خارجة على القانون نفذت الهجوم".

وسبق أن ندد سياسيون في كردستان بهجمات متفرقة على حقل كورمور للغاز محملين فصائل مسلحة موالية لإيران مسؤوليتها، وأكدت الوزارة اليوم أن "إنتاج الغاز في الحقل يسير بصورة طبيعية وضغط الغاز في المحطات لا يزال طبيعياً"، فيما أوضح قائمقام قضاء جمجمال حيث وقع الهجوم، رمك رمضان، أن المسيرة "سقطت في منطقة تخزن فيها مواد نفطية".

وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي قتل أربعة عمال يمنيين بقصف من طائرة مسيرة استهدف الحقل، وبنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي كذلك استهدف صاروخان من نوع "كاتيوشا" الموقع، ويومها كانت فصائل موالية لإيران تنفذ عشرات الهجمات الصاروخية أو الضربات بطائرات مسيرة داخل العراق وسوريا ضد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" بقيادة واشنطن.



