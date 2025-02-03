لعصيانه أوامرهم.. مقتل مواطن انباري على يد الحشد العشائري

2025-02-03 01:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، مساء الأحد (2 شباط 2025)، بمقتل مواطن من قبل الحشد العشائري بعد أن امروه بالتوقف ولم ينصاع.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مواطنا صاحب عجلة نوع لاندكروز ومعه امرأة تمت مطاردته من قبل الحشد العشائري (الفوج الثالث حشد البوفراج) بعد ان تم إيقافه من قبل القوة الا انه لم ينصاع ولاذ بالفرار".

وأضاف إنه "بعد الهروب تم اطلاق النار عليه من قبل الحشد في منطقة الرأس، بعدها تم إيداع المنتسبين للحشد في مركز شرطة الجزيرة، فيما تم نقل الضحية الى مستشفى الرمادي العام".