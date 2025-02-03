مطاردة دامية في الرمادي.. رصاصة برأس سائق واحتجاز عنصرين في الحشد العشائري

2025-02-03 01:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليلة الاحد الاثنين، بمقتل شخص مدني برصاص الحشد العشائري في محافظة الأنبار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الضحية كان يقود عجلة من نوع (لاندكروزر) وبرفقته امرأة، حيث تعرّض للمطاردة من قبل الفوج الثالث في الحشد العشائري (حشد البوفراج) في الرمادي بعد أن رفض الامتثال لأوامر التوقّف عند إحدى نقاط التفتيش، ما دفع القوة إلى إطلاق النار عليه أثناء محاولته الفرار، ليلقى حتفه بطلقة في منطقة الرأس.

وأضاف المصدر أنّ عنصرين مشتبه بهما في عملية الإطلاق تمّ إيداعهما في مركز شرطة الجزيرة للتحقيق، في حين جرى نقل جثمان القتيل إلى مستشفى الرمادي العام لاستكمال الإجراءات اللازمة.