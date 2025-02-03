استغل الزحام أمام غرفة القاضي.. هروب موقوف من محكمة ببغداد

2025-02-03 01:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادمصدر أمني، اليوم الأحد، بهروب أحد الموقوفين من داخل محكمة تحقيق الكرخ بعد إكمالإجراءات التحقيق معه.

وقال المصدر، فيحديث لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم الموقوف علي ناجي عباس، المحتجز وفق المادة(413) من قانون العقوبات، تم نقله عند الساعة 15:00 من يوم 2 شباط/ فبراير 2025،رفقة ثلاثة متهمين آخرين، من مركز شرطة المنصور إلى محكمة تحقيق الكرخ لغرض تدوينأقواله قضائياً".

وأضاف المصدر،"بعد وصول المتهمين، تم تسليمهم إلى موقف المحكمة، حيث تم توثيق ذلك في سجلالاستلام الخاص بمجلس القضاء، وهو موقف مكوّن من غرفتين متجاورتين، لكن بعداستكمال تدوين أقواله أمام قاضي التحقيق، استغل المتهم الزخم الحاصل قرب بابالقاضي، ليتمكن من الفرار إلى خارج المحكمة".