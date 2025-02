هل تتأثر قوات البيشمركة بقرار ترامب وقف المساعدات للشرق الأوسط؟

2025-02-03 01:40:06 - المصدر: جريدة المدى

اربيل / سوزان طاهربعد تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، تشير المصادر إلى إيقافه لجميع أنواع الدعم والمساعدات التي تقدم لدول الشرق الأوسط، ومنها العراق.وفي إقليم كردستان فإن قوات البيشمركة تستلم شهريا مساعدات مالية وعينية، عبارة عن أسلحة وتدريبات لعناصرها من قبل مستشارين في القوات الأميركية، في إطار الدعم المقدم لقوات البيشمركة، […]

