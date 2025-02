برامج لتعزيز الابتكار والتثقيف بالتغير المناخي

2025-02-03 01:40:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة حامد أحمد تناولت منظمة، بيبول إن نييد People in Need ، الدولية في تقرير لها موضوع تطبيق مشروع تحويلي لدعم وتطوير جودة النظام التعليمي والتربوي في العراق بالتعاون مع وكالة التنمية التشيكية CZDA من خلال خدمات تربوية للطلبة تؤهلهم للابتكار وتثقيفهم بأمور بيئية مهمة مثل تحديات التغير المناخي وسبل التأقلم معها، مشيرة الى […]

