رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في الهجوم على حقل الغاز بكردستان

2025-02-03 02:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 2 - 2 (كونا) -- وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في الهجوم الذي وقع اليوم الأحد على حقل كورمور للغاز بإقليم بكردستان وتوعد بمحاسبة الضالعين فيه.وذكرت خلية الاعلام الامني العراقية أن السوداني يتابع مجريات الهجوم الذي أدى لنشوب حريق بسيط بالقرب من خزان الوقود في الحقل ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية كما لم يؤثر أيضا في عمل وانتاج الحقل.وأشارت الى أن قيادة العمليات المشتركة العراقية تتواصل حاليا مع قيادات قوات البيشمركة" الكردية في السليمانية حيث وقع الهجوم للوقوف بشكل كامل على تفاصيل الحادث.وشددت على أن "تخريب اقتصاد العراق والإضرار بقوت الشعب ومصالحه هي محاولة تستهدف العراقيين جميعا وأن القوات الامنية لن تسمح بها وهي قادرة على لجمها والقصاص من الضالعين بها".وقبل ساعات تعرض واحد من أكبر حقول الغاز في كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيرة لكنه لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية أو تعطيل في الإنتاج على ما أفادت سلطات الإقليم.وأضافت في بيان لها "استهدفت طائرة مسيرة حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية إلا أن الضربة لم تسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية ولم تؤثر على عمل المنشأة أو إنتاج الغاز". (النهاية) ع ح ه / ه س ص