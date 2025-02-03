الرئيس الألماني يصل إلى الرياض في مستهل جولة بالمنطقة

2025-02-03 02:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (رويترز)

حط الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رحاله في السعودية اليوم الأحد في جولة تستمر أربعة أيام، تشمل الأردن وتركيا أيضاً، بحسب ما أفادت الرئاسة الألمانية.

ووصل شتاينماير إلى الرياض بعد ظهر اليوم، حيث سيجري غداً الإثنين محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس الألماني.

ويحمل شتاينماير الذي يؤدي دوراً رمزياً في السياسة الألمانية خصوصاً الشؤون الخارجية، مهمة تعزيز العلاقات الدولية في هذه الزيارة التي كانت تأجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 بسبب انهيار الحكومة الألمانية بقيادة أولاف شولتز.

وفي غضون ذلك، اجتمع اليوم وزير المالية الألماني يورغ كوكيز مع نظيره السعودي محمد الجدعان وركزت المحادثات على دفع عجلة التنمية المالية وتعزيز الروابط القوية بين البلدين.

وأجرى الوزير الألماني نقاشاً محورياً مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، سلّطا خلاله الضوء على التحديات والفرص وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، ووقعا مذكرة تفاهم "الجسر السعودي- الألماني للهيدروجين الأخضر" للتعاون في إنتاج ونقل وتصدير الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

واجتمع كوكيز مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير الفرص بين البلدين، والتقى كذلك وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لفتح آفاق جديدة في التعاون الاستثماري.

علاقات تاريخية

وتعود العلاقات بين السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1929، عندما وقع الملك عبدالعزيز اتفاق صداقة بين البلدين.

وعام 1938، عيّن السفير الألماني في بغداد فريتز غروبا أول ممثل غير مقيم لبلاده لدى السعودية.

وبعد استعادة ألمانيا الاتحادية سيادتها إثر الحرب العالمية الثانية، قررت السعودية إعادة علاقاتها معها عام 1954.

وفي 1977، أسس البلدان لجنة للتعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والتقني بهدف تعزيز التعاون في القطاعات كافة، خصوصاً أن السعودية تعتبر ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي من الناحية الاقتصادية.

ومنذ ذلك الحين، أسهم الحوار المستمر بين البلدين في تعزيز التعاون وتنسيق الرؤى تجاه كثير من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت العلاقات الثنائية تطورات ملموسة، تجسدت في اللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين.

شهدت العلاقات الثنائية تطورات ملموسة تجسدت في اللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين (مواقع التواصل)

ومن أبرز هذه اللقاءات، لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في شرم الشيخ خلال مؤتمر القمة العربية- الألمانية في فبراير (شباط) عام 2019.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المستشار الألماني أولاف شولتز في سبتمبر (أيلول) عام 2022 في مستهل جولة خليجية وسط بحث برلين عن شراكات عدة نتيجة تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها دول أوروبية بسبب التداعيات الناجمة عن الحرب الروسية-الأوكرانية، وفقاً لوكالة الأنباء (واس).

وفي سبتمبر 2024، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ضمن جولتها في الشرق الأوسط التي بدأت من الرياض ثم الأردن والضفة الغربية في مسعى لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

علاقات اقتصادية

ومن الناحية الاقتصادية، تُعدّ السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي بعد الإمارات، فيما تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة إلى السوق السعودية.

وتشمل الصادرات الألمانية إلى المملكة الآلات والمركبات والمنتجات الكيماوية والسلع الكهربائية والهندسة الدقيقة والبصرية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبلغت قيمة واردات السعودية من ألمانيا خلال عام 2023 نحو 34.2 مليار ريال سعودي (9.11 مليار دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 14.1 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.

وتسعى برلين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الرياض، لا سيما في قطاعات تنويع الاقتصاد وإصلاح التعليم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تمكين المرأة في سوق العمل، إضافة إلى تطوير السياحة والثقافة والتعدين.

وبلغ رصيد ألمانيا من الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية 14.7 مليار ريال سعودي (3.91 مليار دولار) بنهاية عام 2023، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.

برلين رابع أكبر مورد للرياض وتبلغ الصادرات السعودية إلى ألمانيا أكثر من 216 مليون يورو (ما يفوق 209 ملايين دولار أميركي) (مواقع التواصل)

وفي المجال الثقافي، أبرمت الدولتان اتفاق تعاون دخل حيز التنفيذ عام 2006، وأسست ألمانيا مدارس في كل من جدة والرياض، كما ترتبط خمس مؤسسات أكاديمية سعودية وألمانية باتفاقات تعاون علمي وتعليمي، بينما يُعدّ توسيع البرامج الثقافية أحد المحاور الرئيسة لــ"رؤية السعودية 2030"، وفقاً لموقع وزارة الخارجية الألمانية.

وبرلين رابع أكبر مورد للرياض وتبلغ الصادرات السعودية إلى ألمانيا أكثر من 216 مليون يورو (ما يفوق 209 ملايين دولار أميركي)، وفق "واس".

وفي مارس (آذار) عام 2024، عقد في برلين منتدى الاستثمار السعودي بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني أودو فيليب.

وناقش المنتدى تعزيز الشراكة بين المملكة وألمانيا في المجالات التجارية والاستثمارية، مع التركيز على الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى توقيع سبع مذكرات تفاهم في مجالات الصناعات الكيماوية والتكنولوجيا. وكان المنتدى نُظم ضمن زيارة الفالح بهدف تعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في القطاع الخاص لدى البلدين.

ويمثل المكتب الألماني- السعودي للشؤون الاقتصادية (GESALO) المصالح التجارية الألمانية في الرياض، فيما تُعدّ اللجنة الاقتصادية المشتركة (GWK) منصة سعودية - ألمانية تجمع ممثلين من الحكومة وقطاع الأعمال لمناقشة آفاق التعاون المشترك، وفقاً لوزارة الخارجية الألمانية.







