موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-02-03 03:00:05 - المصدر: كونا

3217300 الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يبحث مع وزير الداخلية المصري اللواء محمود قنديل عددا من الموضوعات والقضايا الأمنية المشتركة وآلية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وآخر المستجدات الأمنية على الساحتين العربية والاقليمية.3217291 دمشق - الطائرة الإغاثية ال16 من الجسر الجوي الكويتي تصل إلى مطار دمشق الدولي محملة ب36 طنا من المواد الغذائية والإيوائية.3217245 الكويت - الهيئة العامة للغذاء والتغذية تفتتح المختبر المتنقل الأول لفحص المواد الغذائية في دولة الكويت في مطار الكويت الدولي.3217269 بغداد - الجيش العراقي يعلن مقتل سبعة مسلحين من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية شمالي البلاد.3217357 بروكسل - الاتحاد الأوروبي يجدد الإعراب عن القلق حيال العواقب الكبيرة لتشريعات الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وفي غزة. (النهاية) م ع ح ع