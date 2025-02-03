رسميا.. أستون فيلا يعلن ضم راشفورد

2025-02-03 04:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأتم نادي أستون فيلا، تعاقده مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وأصدر النادي الإنجليزي بيانا رسميا، اليوم الأحد، أعلن خلاله انضمام راشفورد إلى صفوفه على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري.في الوقت ذاته، أكد اليونايتد في بيان آخر رحيل راشفورد صوب ملعب فيلا بارك، معارا حتى نهاية الموسم الحالي.وجاء هذا الانتقال بعد خروج صاحب الـ27 عاما من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي قام باستبعاده من المباريات في الأسابيع الأخيرة.واكتفى راشفورد بالظهور في 24 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف.ويعود آخر ظهور لراشفورد مع الشياطين الحمر لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي حينما شارك في الفوز على فيكتوريا بلزن (2-1) في الدوري الأوروبي.