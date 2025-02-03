الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد رسوم ترامب الجمركية

2025-02-03 08:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة يوم الاثنين، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط مخاوف متزايدة من حرب تجارية عالمية في أعقاب إجراءات التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2776.05 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت الأسعار ذروة قياسية عند 2817.23 دولارا يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 بالمئة إلى 2810.80 دولارا.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتحوم حول أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

وفرض ترامب يوم السبت رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك و 10% على السلع القادمة من الصين.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنه لن تكون هناك استثناءات من الرسوم الجمركية.

وأمرت كندا والمكسيك باتخاذ تدابير انتقامية، في حين قالت الصين إنها ستتحدى التعريفات الجمركية في منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة غير محددة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: "الأسواق تبدو مضطربة بشأن دراما الرسوم الجمركية، والطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب قد يبدو أنه يحد من الهبوط الفوري... على الرغم من أن ارتفاع الدولار الأمريكي قد يكون عامل مثبط".

واضاف "سوف يتعين على السعر الصمود عند نطاق 2750 دولاراً للحماية من تراجع أكبر."

ويعتبر السبائك استثمارًا آمنًا خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 30.87 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 1.9 بالمئة إلى 958.72 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 991.50 دولارا.