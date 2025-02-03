رسوم ترامب الجمركية ترفع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات

2025-02-03 08:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين مما أثار مخاوف من تعطل إمدادات الخام من اثنين من أكبر الموردين للولايات المتحدة لكن احتمال انخفاض الطلب على الوقود حد من المكاسب.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.97 دولارا للبرميل، مرتفعة 1.44 دولار أو اثنين بالمئة، بحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 75.18 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.29 دولارا للبرميل بعد أن لامست مستوى مرتفعا عند 77.34 دولارا.

وأمر ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية شاملة على السلع القادمة من المكسيك وكندا والصين، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية من شأنها أن تؤثر سلبا على النمو العالمي وإعادة إشعال التضخم.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن منتجات الطاقة من كندا ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10% فقط، لكن واردات الطاقة المكسيكية ستخضع لرسوم جمركية كاملة تبلغ 25%.

وتعد كندا والمكسيك أكبر مصدرين لواردات الخام الأمريكية، حيث تمثلان معا نحو ربع النفط الذي تعالجه مصافي التكرير الأميركية وتحويله إلى أنواع من الوقود مثل البنزين ووقود التدفئة، وفقا لوزارة الطاقة الأميركية.

وقالت مصادر في الصناعة إن الرسوم الجمركية سترفع تكاليف درجات الخام الثقيلة التي تحتاجها المصافي الأميركية لتحقيق الإنتاج الأمثل، مما يقلل من ربحيتها وربما يفرض خفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة 2.6 بالمئة إلى 2.1128 دولار للغالون بعد أن سجلت 2.162 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 16 يناير كانون الثاني.

وقد تهبط أسعار النفط بعد الربيع المقبل مع تسبب الرسوم الجمركية في تدهور توقعات الطلب بشكل أكبر ومع تعرض أوبك+ لمزيد من الضغوط من ترامب لإلغاء تخفيضات الإنتاج.

وقال مندوبون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إن من غير المرجح أن تغير المنظمة وحلفاؤها الخطط الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا عندما تجتمع يوم الاثنين، على الرغم من ضغوط ترامب.