رسميا.. موراتا يرحل صوب تركيا

2025-02-03 08:40:02 - المصدر: واع

متابهة - واع

أعلن نادي جالطة سراي التركي، تعاقده مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، على سبيل الإعارة، من ميلان الإيطالي.

وأوضحت الصحافة الإيطالية، أن إعارة موراتا تنتهي في شتاء 2026، مع وجود خيار شراء بقيمة 8 ملايين يورو.

وكان النادي التركي قد أعلن في وقت سابق، في بيان قصير على وسائل التواصل "بدأت المفاوضات الرسمية لاستعارة موراتا".

وغادر موراتا، صفوف ميلان، لعدم ظهوره بالمستوى المأمول منذ التوقيع معه قادما من أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، خلفا للمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو.

وسجل ألفارو موراتا 6 أهداف فقط في 25 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع ميلان.

ويتصدر جالطة سراي، جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 54 نقطة.