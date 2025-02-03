رقم سلبي غير مسبوق في مسيرة بيب غوارديولا

2025-02-03 08:40:02 - المصدر: واع

سقط مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا أمام آرسنال في الجولة 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز في لندن، وتفوق "المدفعجية" على منافسهم في كل النواحي وحققوا فوزا مستحقا بنتيجة 5-1.

ومن الجدير بالذكر أن هدف السيتي الوحيد سجله إيرلينغ هالاند، مسجلاً هدفه رقم 250 في مسيرته. وحقق المهاجم النروجي هذا الإنجاز في 314 مباراة فقط، متجاوزا نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ووفقاً لشبكة أوبتا الاحصائية، يمكن اعتبار هذا الموسم الأكثر خيبة أمل في مسيرة غوارديولا. فقد استقبلت شباك مانشستر سيتي 4 أهداف أو أكثر للمرة الرابعة هذا الموسم، وهو أمر لم يحدث من قبل تحت قيادة المدرب الإسباني.

كما أن هذه هي المرة الثانية فقط التي تستقبل فيها فرق غوارديولا 5 أهداف في مباراة واحدة خلال 958 مباراة. وكانت المرة الأولى في 20 أيلول 2020، في خسارة 2-5 أمام ليستر سيتي.