2025-02-03 09:00:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تقترب أمانة بغداد من المباشرة بتنفيذ أول مشروع بيئي متخصص في البلد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية عن طريق شركة صينية. وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن المدة القليلة الماضية شهدت قيام هيئة الاستثمار بالتنسيق مع أمانة بغداد بإحالة مشروع استثمار النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية إلى إحدى الشركات الصينية المتخصصة بعد الاعتماد على المعايير الرصينة في اختيارها لتنفيذها مشاريع مماثلة. وأوضح أن المشروع يتضمن تحويل ثلاثة ملايين طن من النفايات لتوليد 100 ميغاواط إلى المنظومة الوطنية، مبيناً أن المشروع يعدُّ الأول من نوعه في البلد، إذ يهدف إلى توفير الطاقة لأهالي العاصمة مع إمكانية تكرار التجربة في بقية المحافظات في حال نجاحه. وأشار الجنديل إلى أن الأمانة أنهت خلال المدة القليلة الماضية استملاك قطعتي أرض، الأولى ضمن جانب الرصافة في منطقة النهروان، والثانية في جانب الكرخ بمنطقة أبو غريب لتنفيذ المشروع المرتقب الذي سيحقق أهدافاً عدة، أبرزها التخلُّص من النفايات بالطرق الحديثة المثلى ومغادرة مواقع الطمر البدائية، فضلاً عن الارتقاء بالواقع البيئي وتقليل التلوث، ومعالجة التلوث البصري من خلال رفع النفايات ومعالجة أماكن التجمع بصورة مستمرة. وتابع أن الأمانة عملت على الإفادة من الكميات الكبيرة للنفايات التي ترفعها يومياً، لذا تم اعتماد هذا المشروع لتحويلها إلى طاقة كهربائية والحفاظ على البيئة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام