استقرار أسعار النفط العراقي في السوق العالمية

2025-02-03 10:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقرت أسعار النفط العراقي في التعاملات الأسبوعية بالسوق العالمية، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، على ما اختتمت عليه الأسبوع الماضي عند 78 دولارا للبرميل.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 74.98 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 78.23 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.44+ على التوالي تسليم نيسان 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 76.38 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 73.92 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.72+ و1.40+ على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع