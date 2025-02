2025-02-03 10:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، عن إطلاق 13 مشروعا تنمويا واستراتيجيا في قضاء الشطرة، الذي يُعد أكبر أقضية محافظة ذي قار، مشيرا إلى وجود متابعة مستمرة من الأمانة العامة للمشاريع المنفذة حاليا في القضاء. وأكد مجيد في حديثه لبرنامج هموم الناس، الذي تبثه...

The post المتحدث باسم الأمانة العامة: 13 مشروعا تنمويا واستراتيجيا في قضاء الشطرة قريبا appeared first on شبكة اخبار الناصرية.