2025-02-03 10:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير بيئة ذي قار الدكتور موفق حامد الطائي أن المحافظة لا تمتلك أماكن للطمر الصحي وفق المعايير البيئية، وما هو موجود حاليًا مجرد مكب نفايات مخالف للمحددات البيئية، مما يزيد من مستويات التلوث بشكل خطير. وأشار الطائي في حديثه لبرنامج هموم الناس، الذي تبثه إذاعة وتلفزيون...

The post مدير بيئة ذي قار: لا طمر صحي في المحافظة وجميع المكبات غير قانونية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.