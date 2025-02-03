2025-02-03 10:18:04 - المصدر: ايشان

صعدت أسعار النفط بقوة، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، ما أثار مخاوف من حرب تجارية واضطراب إمدادات الخام. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.93% إلى 73.93 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.95% إلى 76.39 دولار للبرميل، بحسب […]

ظهرت المقالة أسعار النفط ترتفع بقوة إثر مخاوف من “حرب تجارية” أولاً على ايشان.



